Les 10 Arnaqueurs les plus célèbres de tous les temps

Aujourd’hui, lorsqu’il essaie d’associer le mot « arnaqueur » à un visage, l’internaute moyen (dont je fais partie) pense à celui d’un brouteur Béninois planqué au fin fond de son cyber-café… Grave erreur ! Ou plutôt grave manque de culture ! Pourquoi ? Tout simplement parce que l’histoire a montré que des hommes nettement plus performants que ces derniers ont affiché une ingéniosité, un charisme, une audace, une ambition, une imagination infiniment plus élevées que nos emmerdeurs quotidiens. Les arnaqueurs que nous allons vous présenter dans cet article ont (ou avaient) de réels talents dédiés à l’escroquerie… jusqu’à ce qu’ils se fassent rattraper par la justice ! Toutefois, qu’on les aime ou pas, ils méritent les superlatifs utilisés dans cette introduction.

Rentrons désormais dans l’univers « fascinant » des meilleurs arnaqueurs de tous les temps !

Charles Ponzi : le « maître »

Nous l’appellerons « le maître ». Ben oui, même du côté des méchants, ce rôle existe… Charles Ponzi est un petit Italien venu se poser aux Etats-Unis au début du vingtième siècle. « Petit », non pas par son ambition mais plutôt par son porte-feuille qui ne contenait parait-il que 2,5 $…

En 1919, il devint l’instigateur d’une arnaque qui prendra son nom par la suite : Le « Système de Ponzi« . Le principe est simple et repose uniquement sur la confiance et la réputation accordée à l’escroc par les victimes. Il consiste à créer un fond d’investissement qui permet aux personnes ayant déposées de l’argent de toucher des intérêts sur les fonds placés. Seul hic : les intérêts provenaient de l’argent placé par les nouveaux contractants et non pas par des gains réalisés par le « banquier » en bourse. Ce système fonctionne tant que la masse d’investisseurs grossit mais est voué à s’effondrer dès lors que le nombre de nouveaux arrivants devient trop faible ou que qu’ils sont trop nombreux à vouloir récupérer leur argent…

Bernard Madoff : l’élève qui dépasse « le maître »

Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff est le digne « héritier » de Charles PONZI ! C’est l’homme de tous les superlatifs :

8848 plaintes à son encontre

Une arnaque de 65 milliards de dollars (la plus grosse de l’histoire)

290 millions de dollars de frais d’avocats et de consultants pour récupérer l’argent éparpillé par l’arnaque…

Bernard Madoff était un homme d’affaire Américain qui a fait fortune en convaincant de riches personnalités d’investir dans un fond d’investissement qu’il avait créé. Il a réussi à perpétrer une vaste arnaque qui aura durée près de 40 années… jusqu’à ce que la crise de 2008 fasse découvrir le pot aux roses. Il n’a rien inventé puisqu’il a reprit les principes édictés plusieurs dizaines d’années auparavant par Charles PONZI. Il a néanmoins su mettre en confiance des investisseurs « mastodontes » comme les banques ou les stars comme Spielberg !

Christophe Rocancourt : Le « caméléon » charmeur… et surtout baratineur

Celui-là, on l’aime bien. Premièrement parce qu’il est Français et surtout parce qu’il a affiché une audace peu commune. Il s’agit d’un escroc très connu pour avoir en particulier arnaqué de nombreuses stars Américaines en abusant de leur confiance. Pour cela, il s’imprégnait de leur identité en lisant leurs biographies : cela permettait de mieux connaître leurs centres d’intérêt et d’intégrer leur vie. En utilisant plusieurs identités (boxeur, riche héritier de la famille Rockefeller…), il a réussi à arnaquer le décorateur Français Pierre Lange, l’acteur Mickey Rourke ou Buddy Ochoa.

Et le meilleur pour la fin : Lorsqu’il est arrivé aux USA, Christophe Rocancourt ne parlait pas un mot d’anglais ! Il aurait apprit cette langue à l’aide d’une bible américaine et d’une bible française qu’il comparait : une légende amusante que vous n’êtes pas obligé de croire !

Victor Lustig : L’homme qui a vendu la tour Eiffel

Tout comme Christophe Rocancourt qui s’était lancé dans une période de sa vie dans l’arnaque de trafiquants de drogue Californien, Victor Lustig était un homme qui n’avait pas peur de grand chose. C’est ainsi qu’il s’était frotté à Al Capone en prétendant vendre des machines à imprimer les billets de banque… Un beau début de carrière d’escroc 😉 .

Plus tard, il fit son « gros coup » en s’appuyant sur les actualités quotidiennes. Celle qui avait retenue son attention dans les années 1920 était la difficulté de l’Etat à subvenir aux besoins financiers nécessaires à l’entretien de la tour Eiffel. Un des journalistes de l’époque émettait même l’hypothèse humoristique de vente de la tour Eiffel pour combler les dettes de l’Etat. Il n’en fallut pas plus à Victor Lustig pour usurper l’identité d’un haut fonctionnaire de l’Etat Français et en lançant un appel d’offre à destination de ferrailleurs. L’un d’eux répondu favorablement et acheta la célèbre tour pour 100 000 Francs… Ironie de l’histoire : le gars qui s’est fait arnaquer n’a jamais porté plainte, honteux de s’être fait berner.

Frank Abagnale Junior : L’escroc reconverti en consultant anti-fraude

Cet escroc est tellement bon, qu’il a inspiré le célèbre film « Arrête-moi si tu peux » joué par Léonardo Di Caprio ! Sa vie s’est résumée dans un premier temps à s’inventer des métiers sans avoir fait d’études :

Pilote de ligne

Médecin

Avocat

Il était doué dans l’art de la falsification et de l’évasion. Malgré quelques passages en prison, il est devenu aujourd’hui millionnaire d’une part et surtout consultant en fraude à son propre compte. Elle n’est pas belle la vie ? 😉 Pour se faire plaisir, la bande-annonce du film relaté au début de paragraphe qui résume ce qu’il à fait !

Grégory Zaoui : l’Arnaque à la taxe carbone

L’arnaque à la taxe carbone, ça vous parle ? Ca devrait puisqu’elle est parfois considérée comme « l’arnaque du siècle » : elle a permis de soustraire près d’1,5 milliards d’euros à l’Etat Français en quelques mois ! Grégory Zaoui fait parti des quelques initiateurs de cette arnaque sans commune mesure.

Son fonctionnement expliqué simplement ? Depuis un accord sur le climat de 2005, chaque pays possède ce que l’on nomme des quotas (ou « droits à polluer »). S’il pollue peu, il peut les revendre, mais s’il pollue trop, il doit en acheter… Grégory Zaoui et ses acolytes ont trouvé une combine en achetant Hors taxe des droits à polluer à certains pays et en les revendant toutes taxes à la France. Génial, non ? Ben, moi je trouve en tout cas.

Alfred Sirven : la corruption avant tout

Alfred Sirven est appelé par certains « l’escroc du siècle » ! Ce dernier, numéro 2 d’Elf dans les années 90 a réalisé un incroyable détournement de fond en créant des dizaines de comptes (plus de 300) aboutissant sur des paradis fiscaux offshore. Son arme principale : un réseau de corruption d’hommes d’affaire Africains sans égal.

Gilbert Chikli : l’initiateur de l’arnaque au président

Ces dernières années, nous avons régulièrement entendu parler « d’arnaques au président« . Gilbert Chikli en est incontestablement le père. Cette arnaque consiste à étudier en profondeur le fonctionnement d’une société tant sur son aspect hiérarchique qu’opérationnel. Après une étude longue et approfondie, l’homme passe à l’action en se faisant passer pour un dirigeant et ordonne à un membre du personnel de réaliser un virement sur un compte externe. Cela vous parait impossible ? Pourtant parmi les victimes, on compte La Banque Postale, le Crédit Lyonnais les Galerie Lafayette ou encore Disneyland Paris…

En 2020, un procès à son encontre est ouvert pour une nouvelle affaire : il est accusé d’avoir subtilisé de l’argent en s’étant fait passer pour le ministre des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian.

Kim Dotcom : Megaupload comme… Mégalomanie

Kim Dotcom… « Dot » voulant dire « point » en français, il faut le comprendre comme cela : Kim.com. Son nom de naissance était Kim Schmitz.

Il est connu pour être le créateur du plus grand site de téléchargement illégal des années 2000 : MEGAUPLOAD. Après avoir mené quelques coups, pas toujours clairs, dans divers business, il fait véritablement fortune grâce à lui. Il possède une personnalité très égocentrique et adore mettre son argent ainsi que sa réussite en valeur : Il a ainsi possédé jusqu’à une vingtaine de véhicules de sports, une splendide villa de plusieurs dizaines de millions de dollars, un yacht… En 2011, il offre à Auckland, sa ville d’accueil un feu d’artifice de 500 000 $ qu’il contemple depuis son hélicoptère privé :

Aldo Bonassoli : l’Arnaque des avions renifleurs…

On finit par un génie… Aldo Bonassoli est l’instigateur d’une arnaque qui a coûté plusieurs centaines de millions d’euros à l’Etat Français et a déclenché un véritable scandale en 1983 : l’arnaque des avions renifleurs. Cet homme, physicien, a prétendu avoir découvert un procédé permettant de trouver du pétrole à partir d’un avion. Cette technique qui fut en réalité une complète mystification, aurait pu selon lui et ses complices faire économiser d’énormes frais de forage. Grâce à un réseau efficace et à des facultés de persuasion hors normes, il a ainsi attiré la convoitise du groupe pétrolier Elf qui appartenait à l’Etat à cette époque… jusqu’à faire de son projet, un dossier secret défense !

Ce top 10 touche à sa fin… N’hésitez pas à ajouter un commentaire si vous pensez qu’un escroc célèbre aurait sa place sur cette page ! Enjoy 🙂

