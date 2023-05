L’arnaque terrifiante du tueur à gages : ne tombez pas dans le piège !

Vous connaissez forcément la fameuse arnaque diffusée par mail qui vous accuse de trucs pas très catholiques et qui vous menace de poursuites judiciaires… L’arnaque à la brigade des mineurs comme on la nomme régulièrement chez nous… Eh bien, préparez-vous à un nouveau scénario toujours aussi frauduleux mais bien plus flippant : l’arnaque du tueur à gage… Vous devez absolument la connaître, ne serait-ce que pour éviter une terrible séance de sueurs froides. On vous explique 😉

Comme vous le savez peut-être , « la peur » est un sentiment que les escrocs utilisent régulièrement pour élaborer des arnaques sur internet. Elle permet de manipuler les émotions, de créer un sentiment d’urgence et ainsi diminuer la vigilance des futures victimes. L’arnaque que nous allons vous présenter ici met la barre très haut ! L’escroc vous menace physiquement 😱.



Son concept est simple : Il s’agit d’une arnaque où un escroc prétend être un tueur à gages et menace votre vie en exigeant un paiement pour annuler le prétendu contrat sur votre tête.

Un mail qui fait peur pour commencer

Dans la totalité des cas rencontrés, l’arnaque se propage par mail et affiche ce type de texte :

Je suis connu sous le nom de Kill Angel de la mort et j’exécute toutes sortes de services en rapport avec le crime organisé– y compris la destruction de biens et l’enlèvement, voire le meurtre. Les raisons principales sont souvent le rejet de l’amour ou de la concurrence sur le lieu de travail des personnes cocufiées et la pure jalousie gratuite. Cette semaine, le client m’a contacté avec toutes vos coordonnées et m’a confié la mission de vous assassiné. Ceci en échange d’une grosse somme d’argent qui sera versée sur mon compte après mon crime.

Je tiens à vous informer que j’ai des informations sur vous, vos itinéraires, vos horaires, vos déplacements, vos familles etc. Vous avez donc maintenant la possibilité de me faire une proposition d’inactivité. Si je ne reçois pas d’argent de votre part, je remplirai ma mission sans faillir.

Si vous voulez collaborer, en plus de mon inactivité, je vous fournirai toutes les informations sur le client et la raison pour laquelle cette personne vous en veut. PS … Vous pouvez essayer de vous plaindre à la police mais je ne pense pas qu’ils seront en mesure de résoudre votre problème parce que je surveille chacun de vos mouvements. Envoyez-moi un courriel si vous voulez coopérer. E-mail: xibenal4@hotmail.com Vous avez 48 heures pour prendre une décision.

Certaines versions sont parfois intégrées directement dans une image en pièce jointe des mails car cela permet plus facilement de passer les filtres anti-spams :

Un scénario « classique » pour finir…

Ce type d’arnaque est initiée par ce que l’on nomme des « brouteurs ». Il s’agit d’escroc d’Afrique de l’ouest (Bénin, Côté d’Ivoire) qui n’ont pas spécialement de moyens techniques, financiers ou de connaissances qui permettraient de payer un tueur à gages. Vous devez donc relativiser lorsque vous recevez ce type de mail.



Par contre, ils disposent de vraies compétences dans l’art de manipulation mentale. Lorsque vous répondez à ce genre de mail, ils poursuivent leurs menaces pour crédibiliser leur scénario et vous invitent à utiliser un moyen de paiement intraçable (genre coupons PCS, Tickets Neosurf…) pour mettre fin à leur mascarade.

Une arnaque pas si nouvelle que ça !

Bien qu’elle semble débarquer en France depuis quelques semaines, cette arnaque s’est popularisée dans certains pays comme l’Australie ou elle a été baptisée « Hitman scam ». Le gouvernement a lui-même rédigé un article lui étant dédié. Très récemment, en septembre 2022, la Belgique a connu une vague très intense avec près de 1500 internautes qui ont affirmé être visés par cette arnaque.



Pour le moment, nous ne savons pas encore si elle va exploser en France mais au moins, vous êtes prévenus qu’elle existe et là est l’essentiel 😋.

Que faut-il faire si vous recevez ce mail ?

La réponse est plutôt simple : RIEN ou presque…



Pour bien faire, il faut :

Signaler l’arnaque sur une plateforme communautaire dans le but d’informer et de rassurer un maximum de monde. Dans ce cas, n’hésitez pas à copier-coller les informations contenues dans le mail pour permettre son référencement dans les moteur de recherche.

Cliquez sur le bouton « SPAM » de votre messagerie pour signaler le mail frauduleux. Grâce à cela, le filtre « antispam » deviendra plus performant pour tous les usagers.



Pour finir, cassons le mythe du « tueur à gages »

Si vous avez eu l’occasion de surfer sur le Darknet, il est possible que vous soyez à plusieurs reprises sur des sites permettant d’embaucher des tueurs à gages pour des sommes allant de 5000 à 50000 €. Ce genre d’annonces tendraient à crédibiliser l’arnaque étudiée ici.

Pourtant contrairement à ce qu’on pense, la majorité des annonces de tueurs à gages sont en réalité des arnaques ! 😁 Décidément, elles sont partout. Mais en même temps, qui irait porter plainte pour arnaque dans un tel cas ??? 🤣

C’est en tout cas que révèle cet article intitulé « Est-il vraiment possible d’engager un tueur à gages sur le Dark Net ?« .

Je pense que nous sommes arrivés au terme de cet article. Vous avez d’autres questions, des remarques ? N’hésitez pas à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça 😉

